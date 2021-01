Hamar Arbeiderblad melder dataangrep til politiet

innenriks

Avisa skal no vere oppe igjen, etter å ha vorte ramma av dataangrepet i morgontimane tysdag.

Sjefredaktør Katrine Strøm seier til Østlendingen at dei kjem til å melde angrepet til politiet.

Dei har ingen indikasjonar på at noko sensitiv informasjon har komme på avvegar.

– Angrepet overfyller linjene våre og serveren med trafikk, men har ikkje klart å komme seg bak brannmuren vår, opplyser ho til Østlendingen.

Problema gjorde at det kunne opplevast vanskeleg å komme i kontakt med avisa, noko Strøm beklaga:

– Angrepet kjem via IP-adresser over heile verda, som til saman fyller opp linjene til Hamar Media. Sjølv om HA blir verna av filter som avviser desse førespurnadene, sprengjer trafikken kapasiteten på linjene inn og rammar dermed òg både e-post- og telefonsystemet medan det står på. Det gjer at det kan opplevast som vanskeleg å komme i kontakt med oss. Det beklagar vi, sa Strøm på Facebook-sida til avisa.

