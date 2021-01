Moderna-vaksinen har komme til Noreg

innenriks

I jula kom den første godkjende vaksinen frå Pfizer/Biontech til Noreg. Tysdag kom første sending av den andre godkjende vaksinen, amerikanske Moderna.

Dei 4.000 første dosane skal alle blir brukte i Oslo og til å vaksinere eldre i risikogruppa.

Neste leveranse av Moderna-vaksinen er venta allereie om to veker. Då skal det etter planen komme cirka 6.000 dosar. I alt får Noreg 67.000 dosar av Moderna-vaksinen i januar og februar.

Krev berre 20 minusgrader

– Veldig mykje er likt med den som kjem frå Pfizer og Biontech. Det er ein mRNA-vaksine bygd på same type teknologi. Han har ganske lik effekt, altså at han vernar like godt, uttalte overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NTB måndag.

Han skal òg ha tilsvarande biverknadsprofil, som inneber at mange får vondt i armen og ein del føler seg utslått og slappe og får småfeber dei første dagane.

Medan den første vaksinen som kom til Noreg, måtte fraktast i temperaturar heilt ned i under 70 minusgrader, er det 20 minusgrader som gjeld for Moderna-vaksinen.

Også denne vaksinen skal takast i to dosar. Medan Pfizer/Biontech-vaksinen skal ha eit opphald på minst 21 dagar frå første til andre dose, er tida for Moderna-vaksinen minst 28 dagar.

Oslo får ikkje forrang

Helseminister Bent Høie (H) understreka måndag at sjølv om alle Moderna-dosane no går til Oslo, så betyr det ikkje at vaksinestrategien er endra, eller at Oslo får forrang før andre kommunar.

Den politiske leiinga i Oslo har fleire gonger utfordra den nasjonale fordelingsstrategien. Men Høie står fast på at vaksinane skal fordelast jamt til alle kommunane.

FHI har valt å gi alle dosane til Oslo fordi den første leveransen er liten, og fordi det er logistisk enklast. Moderna har òg bede FHI om å halde tilbake halvparten, sidan dei ikkje kan garantere for neste levering enno. Dermed blir det i første runde 2.000 dosar som går ut til Oslo, slik at ein er sikra nok dosar til andre runde med vaksinasjon.

Immun i minst eitt år

Immuniteten frå Modernas koronavaksine skal halde i minst eitt år, opplyste den amerikanske legemiddelprodusenten på ein helsekonferanse måndag.

Moderna sa at selskapet er trygg på at den såkalla mRNA-teknologien som blir brukt i vaksinen, også er godt eigna til å brukast på den nye varianten av koronavirus som er oppdaga i fleire land.

Sidan det første sprøytestikket med covid-19-vaksine vart sett 2. juledag, har 21.211 personar fått første dose av vaksinen, viser FHIs statistikk tysdag.