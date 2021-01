Noreg har ingen prosedyrar om statsministeren nektar å gå av

innenriks

I dag er det den avgåande statsministeren som formelt må innsetje den nye statsministeren, skriv NRK.

– I Noreg har alle statsministrar hittil signert ut, men at ein «statsminister Trump» ville ha gjort det, er slett ikkje sikkert, seier jussprofessor Eirik Holmøyvik til Advokatbladet.

Holmøyvik sat i vallovutvalet som i 2020 la fram ei innstilling for regjeringa. Utvalet tek til orde for å opprette eit upartisk og uavhengig organ om det skulle bli strid om valutfallet.

Vallovutvalet foreslår òg å innføre klagerett på om eit stortingsval er gyldig, som då skal avgjerast av Høgsterett i plenum.

– Ordninga vi har no, er heilt avhengig av ein sterk politisk kultur. Per i dag har vi verken institusjonelle middel eller verktøy for å sikre ei riktig og upartisk behandling ved konflikt om valresultatet, seier Holmøyvik.

Europarådet har sagt at det er ei svakheit ved det norske systemet at Grunnlova seier at det nyvalde Stortinget sjølv skal godkjenne valresultatet.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) seier at Noreg skal ha eit «robust system» og institusjonar som toler det, dersom den politiske kulturen skulle bli utfordra.

