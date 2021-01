Norsk politi i Hellas for å avklare ID til syrarar som skal til Noreg

innenriks

Regjeringa vedtok i september å hente 50 asylsøkjarar frå Hellas, såkalla relokalisering. Avgjerda frå regjeringa vart gjord kjend kort tid etter at Moria-leiren brann i fjor. Alle 50 skal få behandla asylsøknadene sine i Noreg.

Regjeringa har stilt krav om at dei som får komme skal vere sårbare syriske familiar med barn som mest sannsynleg kvalifiserer for opphaldsløyve. PU opplyser til NRK at det er snakk om totalt ti familiar.

– Årsaka til at vi reiser er samfunnstryggleiken vår og for å innhente informasjon om identiteten til asylsøkjarane, seier seksjonsleiar Janne R. Austnes i PU.

PU vil i intervjua prøve å kartleggje alt frå fluktruter til detaljar frå liva dei har levd. Politiets tryggingsteneste er òg involvert i arbeidet.

– Dette er kanskje den viktigaste dagen i livet deira. Det er derfor viktig for oss å skape tillit hos asylsøkjarane i ein krevjande situasjon for dei, seier Austnes til NRK.

Utlendingsdirektoratet (UDI), som skal behandle asylsøknadene, opplyser til NRK at det ligg an til at dei 50 syrarane kjem til Noreg i januar eller februar. Ifølgje UDI er målet er at dei fleste skal få avgjort asylsøknaden sin innan tre veker etter at dei har komme til Noreg.

