Svak auke i talet på arbeidssøkjarar

193.800 personar utgjer 6,8 prosent av arbeidsstyrken, skriv Nav i ei pressemelding tysdag.

– Dei nye smitteverninnstrammingane som kom den 4. januar, ser førebels ikkje ut til å ha gitt store utslag når det gjeld talet på arbeidssøkjarar. Talet er om lag som i desember, men det har vore ein auke i talet dagpengesøknader, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

Talet på permitterte aukar

122.000 personar er registrerte som heilt ledige hos Nav, ifølgje førebelse tal. Dette utgjer 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoarbeidsløysa, som er summen av talet på heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak, er på 136.100 personar. I tillegg er 57.700 personar registrerte som delvis arbeidsledige.

36.800 av dei heilt ledige er permitterte, det same gjeld for 26.700 av dei delvis ledige.

Talet på permitterte har dermed auka med 2.500 personar samanlikna med desember, slik at det no er registrert til saman 63.500 permitterte arbeidssøkjarar.

Til saman er 2,2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Fleire søknader om dagpengar

Den siste veka har 9.500 personar registrert seg som arbeidssøkjarar hos Nav, ein auke på om lag 4.000 personar samanlikna med gjennomsnittet for dei siste vekene før jul.

Også talet på nye søknader om dagpengar sendt til Nav, har auka. Den første veka fekk Nav 10.800 nye søknader om dagpengar. Delen av dagpengesøknadene som kjem av permisjon, var på 56 prosent i veke 1.

Ifølgje Nav kom det flest dagpengesøknader frå personar som jobba i overnattings- og serveringsverksemd (3.300), varehandel (1.300) og forretningsmessig tenesteyting (1.200).

Framleis stor uvisse

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim seier at årets første statusrapport for arbeidsmarknaden viser at summen av arbeidssøkjarar har halde seg nokså stabil frå desember.

– Rett nok ser vi fleire dagpengesøknader, men det er òg normalt rundt årsskiftet. Uvissa er likevel framleis svært stor, og det er krevjande tider med høg arbeidsløyse og mange permitterte. Ikkje uventa er det reiseliv og uteliv som er hardast ramma, seier Asheim i ein kommentar til NTB.

