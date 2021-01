13 nye smittetilfelle i Verdal

innenriks

I tillegg til dei ni er det altså fire personar frå Verdal som har testa positivt. Alle dei fire tilfella heng saman med tidlegare kjende tilfelle, skriv Trønder-avisa.

Så langt har over 100 personar vorte smitta av viruset i kommunen. På nettsidene til kommunen blir det opplyst at til saman 70 verdalingar har testa positivt for covid-19. 41 av tilfella har komme etter nyttår

I tillegg har totalt 32 gjestearbeidarar fått påvist koronasmitte i Verdal dei siste 10 månadene.

Kommuneoverlege Ragnhild Aunsmo seier det er krevjande for ein kommune som Verdal å handtere fleire lokale smittetilfelle med testing og smittesporing, samtidig som dei har byrja vaksinasjon.

– Akkurat no har vi passert 300 verdalingar i karantene, seier Aunsmo.

Ifølgje nettsidene til kommunen har Verdal i underkant av 15.000 innbyggjarar.

(©NPK)