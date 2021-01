Advokatfirma må betale Polaris Media 100 millionar kroner i erstatning

innenriks

Høgsteretts ankeutval vedtok 12. januar at anken til advokatfirmaet over dommen til Borgarting lagmannsrett frå 17. september 2020 ikkje blir tillaten fremja, opplyser Polaris Media i ein e-post til NTB.

– Vi er glade for at dommen endeleg er rettskraftig. Det er konstatert at det er grunnlag for ansvar, ved at advokaten ikkje har oppfylt forpliktingane sine overfor oss som klient. Både tingrett og lagmannsrett har komme til at bistanden vi fekk, ikkje tilfredsstiller dei forventningane ein skal kunne ha når ein vender seg til advokat, seier konsernsjef Per Axel Koch.

Bakgrunnen for søksmålet er råda advokat Trond Vernegg frå advokatfirmaet Arntzen de Besche gav Polaris Media i samband med sal av aksjar i Finn.no tilbake i 2015.

Dei var hyra inn som rådgivarar for å hjelpe Polaris Media med å selje 0,13 prosent av aksjane i Finn.no til Schibsted.