Bodø krev unntak frå nasjonale tiltak for svakt koronaramma kommunar

Kommunen meiner at nasjonal generalisering av tiltak vil ramme enkelte kommunar unødvendig strengt.

– Bodø kommune ber derfor om at nasjonale styresmakter anerkjenner at lokale styresmakter best vurderer dei lokale forholda, og at lokale styresmakter blir gitt tilgjenge til å innføre unntak frå nasjonale reglar etter ei klar medisinfagleg grunngiving, skriv ordførar Ida Maria Pinnerød (Ap) og rådmann Rolf Kåre Jensen i eit brev.

Brevet er sendt til regjeringa, Stortinget, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Kritiserer nasjonal skjenkestopp

Søndag 4. januar innførte regjeringa nye, nasjonale koronatiltak for å hindre ytterlegare smitte. Tiltaka varer til måndag 18. januar.

– Det bør vere rom for lokale tilpassingar. Eit døme på dette er den nasjonale skjenkestoppen som for Bodøs del blir sett på som unødig streng med bakgrunn i at smittesituasjonen i Bodø over tid har vore oversiktleg, skriv ordføraren og rådmannen.

– Ei lokal medisinfagleg vurdering ville ikkje ført til eit vedtak om skjenkestopp. Ein nasjonal skjenkestopp har ført til at fleire serveringsstader har valt å stengje, og situasjonen for dei er usikker og uføreseieleg. Den har òg ført til at situasjonen for eit allereie hardt pressa reiseliv er ytterlegare forverra, seier dei.

Krev kompensasjonsordningar

Kommunen ber òg om at styresmaktene planlegg og gjennomfører tilpassa kompensasjonsordningar når det blir innført nye tiltak.

– Desse ordningane må komme på plass tidleg og bør helst vere klare når tiltak blir innførte allereie frå 19. januar.

Bodø har registrert totalt 202 koronatilfelle, ifølgje VGs oversikt. 32 av tilfella er avdekte i år.

