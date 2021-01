FHI intensiverer jakta på mutert virus

innenriks

– Vi jobbar no med å auke kapasiteten for å få til ei endå betre overvaking av virusmutasjonar, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Dette blir gjort for å få svar på om dei nye variantane av koronaviruset blir eit problem her i landet i nær framtid. FHI har enno ikkje funne bevis på at mutantviruset går frå person til person i Noreg, men doblar talet på prøver dei analyserer for å finne smitten.

Dei to variantane som bekymrar, vart oppdaga i England og Sør-Afrika, og forskarane meiner dei to variantane er spesielt smittsame. Så langt er det berre prøver frå folk som kan knytast til utanlandsreiser som har vist varianten.

No ønskjer Folkehelseinstituttet å finne ut om det føregår skjult smitte av det muterte viruset. Dette blir gjort ved at tilfeldige prøver frå personar som er smitta, blir utsette for ein spesialanalyse som kallast sekvensering.

