Høie: Fleire positive til å få koronavaksine

Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag. Ifølgje Høie er det dei eldste som er mest positive.

– I denne aldersgruppa seier 91 prosent at det er sannsynleg at dei vil ta vaksinen. Og det er denne gruppa som blir vaksinert no, sa han.

Tal frå Folkehelseinstituttet viser at rundt 25.000 personar i Noreg no har fått den første vaksinedosen sin. To av dei er kong Harald og dronning Sonja.

– Eg er glad for å høyre at kongen og dronninga har takka ja til vaksinen, sa Høie.

