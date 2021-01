innenriks

Han viste på koronapressekonferansen på onsdag til at nye tal frå Helsedirektoratet viser at folk har redusert talet på nærkontaktar, og at færre har vore i situasjonar der det er vanskeleg å halde mindre enn éin meters avstand.

Dei siste dagane har smitteauken vorte noko dempa.

Høie understreka likevel at faren ikkje er over, og at faren for ei ny bølgje er stor.