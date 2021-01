Katastrofetal for norske hotell i desember

innenriks

Også i Tromsø rammar pandemien beinhardt. I desember 2020 er inntekta berre 224 kroner per rom. I same periode i 2019 var inntekta 958 kroner per rom per natt.

– Eit fall på 735 kroner natta er så brutalt at eg nesten ikkje har ord for det, seier hotellrådgivar Peter Wiederstrøm, til Dagens Næringsliv.

Etter ein relativt god sommar for mange av byane takka vere fleire norske gjester, har belegget stadig falle utover hausten – og desember vart ein ny bekmørk månad. I Oslo hamna losjiinntekta per tilgjengelege rom på berre 88 kroner natta, ein nedgang på 83 prosent frå desember 2019.

89 prosent av alle hotellromma i hovudstaden stod i gjennomsnitt tomme kvar einaste natt i desember. Samtidig hadde hotella både i Trondheim og Bergen eit belegg på under 20 prosent.

