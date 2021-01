Kjøp av minimumstilbod på fly blir forlengt ut april

innenriks

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i eit langstrekt land som Noreg. Mange er avhengig av å flyge for å komme seg til sjukehus eller andre viktige avtalar, og det har derfor vore viktig for regjeringa å sikre eit grunntilbod av flyruter i den situasjonen vi har vore i snart eit år, seier han i ei pressemelding.

Statsråden understrekar at det framleis er uvisst kor lenge denne situasjonen vil vare i tid.

Ordninga med kjøp av eit minimumstilbod av flyruter på strekningar som før virusutbrotet vart betente på kommersielle vilkår, vart etablerte første gongen i mars for å sikre at samfunnskritiske reiser med fly kunne gjennomførast i ein periode med låg etterspurnad.

Stiller krav til fagforeiningsrettar

Det er no kunngjort ein konkurranse om drift av kvar enkelt av dei til saman 18 flyrutene som per januar 2021 inngår i det mellombelse minimumstilbodet. Alle flyselskap i EU og EØS kan vere med i konkurransen. Tidlegare har SAS, Widerøe og Norwegian hatt kontraktane.

Samferdselsdepartementet skriv i pressemeldinga at det blir stilt krav om at operatørane sørgjer for at grunnleggjande fagforeiningsrettar og retten til kollektive forhandlingar blir tekne vare på i eiga verksemd og for eventuelle underleverandørar.

Fristen for å komme med tilbod er 27. januar, og kontraktane blir tildelt i første halvdel av februar. Dei nye avtalane skal ta til å gjelde 1. mars og vare til og med 30. april, med opsjon på inntil to månaders forlenging.

Konkurranse om 18 rutar

Desse 18 rutene inngår i konkurransen:

* Ruter som blir ønskte operert med fly med minst 110 sete: Kristiansand-Oslo, Haugesund-Oslo, Molde-Oslo, Kristiansund-Oslo, Bardufoss-Oslo, Alta-Oslo, Kirkenes-Oslo, Tromsø-Oslo, Trondheim-Bodø-Tromsø.

* Ruter som er ønskte opererte med Dash 8: Oslo-Florø, Bergen-Florø, Oslo-Ørsta/Volda, Stokmarknes-Bodø, Stokmarknes-Tromsø, Tromsø-Vadsø, Tromsø-Hammerfest, Tromsø-Alta, Tromsø-Kirkenes.

