Mål om obligatorisk koronatest straks etter framkomst til Noreg

Også i dag er det obligatorisk med ein test etter framkomst, men innan 24 timar etter grensepasseringa.

Justisminister Monica Mæland (H) understrekar at det er straffbart å ikkje gjennomføre testen.

– Vi ser at mange reagerer på at folk reiser inn utan å teste seg. Vi ser òg at risikoen for importsmitte aukar, og vi set i verk fleire tiltak for å avgrense importsmitten så mykje som mogleg, seier Mæland.

For at alle skal kunne teste seg straks dei kjem til landet, blir det no jobba med å få opp testkapasiteten på grenseovergangane.