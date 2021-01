innenriks

Førre veke vart lovforslaget kjent, noko som skapte stor debatt. På pressekonferansen på onsdag gjentok justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at det ikkje er aktuelt å innføre portforbod per no.

– Det er heller ikkje gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er førebudde, og at vi greier ut verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sa ho.

Høyringsfristen er på tre veker.

