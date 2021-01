MDG krev slutt på unntak for bensin og diesel

innenriks

– Det er hårreisande at regjeringa framleis opnar for å kompensere for auken i CO2-avgifta på bensin og diesel, seier Bastholm til NTB.

Ho viser til den nye klimaplanen til regjeringa for 2021–2030. Der blir det varsla at CO2-avgifta skal aukast til 2.000 kroner per tonn i 2030 – meir enn tre gonger så mykje som dagens nivå på rundt 590 kroner.

Men regjeringa opnar samtidig for å halde fram dagens politikk med å kompensere for auka CO2-avgift på bensin og diesel ved hjelp av redusert vegbruksavgift.

Konsekvensen kan då bli at auka CO2-avgift ikkje slår ut på pumpeprisen.

– Det er det motsette av poenget med ei CO2-avgift, nemleg å sørgje for at det blir dyrare å forureine, seier Bastholm.

Vil redusere effekten

Dei siste dagane har både Framstegspartiet og bilistorganisasjonar som NAF og AMCAR vore ute og åtvara mot klimaplanen. Dei fryktar ein kraftig auke i pumpeprisen viss CO2-avgifta ikkje blir kompensert.

Utrekningar frå Finansdepartementet viser at ei CO2-avgift på 2.000 kroner isolerte sett vil gi ein auke i bensinprisen på 4,14 kroner per liter og dieselprisen på 4,76 kroner per liter.

Viss dette blir kompensert gjennom kutt i vegbruksavgifta, vil det samtidig gå hardt ut over effekten av auka CO2-avgift.

I klimaplanen blir det anslått at den auka avgifta vil føre til utsleppskutt på 7,5 millionar tonn akkumulert i perioden 2021–2030. Men dette fell til 4,5 millionar tonn viss kompensasjonen held fram.

– Viss regjeringa held fram med å kompensere fossilbilistane på denne måten, så er ikkje klimameldinga verd papiret ho er skriven på. Det vil effektivt kansellere 40 prosent av dei kutta regjeringa lovar. Då skjønner eg ikkje poenget, seier Bastholm.

Håpet hennar er at stortingsfleirtalet no skal avklare spørsmålet.

Uavklart i klimaplanen

I dag ligg det inne i regjeringsplattforma frå Granavolden at auka pumpepris på grunn av skjerpa CO2-avgift på drivstoff «i sin heilskap» skal motsvarast med kutt i vegbruksavgifta.

Men i klimameldinga blir alle moglegheiter haldne opne: «Regjeringa har ikkje tatt stilling til spørsmålet om kompensasjon gjennom vegbruksavgifta.»

Frp har varsla at partiet vil strete kraftig imot viss regjeringa går inn for auka pumpepris.

