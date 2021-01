Nav utbetalte 38,3 milliardar kroner i ytingar i samband med koronakrisa i fjor

innenriks

Frå koronakrisa starta og fram til nyttår betalte Nav i snitt ut 130 millionar kroner kvar dag til ledige og permitterte.

I ei pressemelding onsdag opplyser Nav at dei frå arbeidsløysa skaut i vêret i veke 11 i fjor og ut året betalte ut til saman 38,3 milliardar kroner i ytingar til ledige og permitterte.

Det svarer til fire gonger meir enn det Nav betalte i dagpengar i heile 2019, opplyser Nav.

Éin dagpengesøknad per minutt i heile 2020

Av dei totale utbetalingane på 38,3 milliardar kroner til ledige og permitterte sidan starten av koronakrisa, utgjer 28,7 milliardar dagpengar og forskot på dagpengar. 8 milliardar kroner har vorte utbetalt i lønnskompensasjon til permitterte og 1,6 milliardar kroner er utbetalte i kompensasjon til frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande.

I pressemeldinga opplyser Nav at dei fekk 664.000 søknader om dagpengar i fjor

– Vi har lagt bak oss eit år på arbeidsmarknaden med tal av gigantiske proporsjonar. På seks veker i fjor fekk Nav 400.000 søknader om dagpengar, og i snitt fekk Nav éin dagpengesøknad per minutt i heile 2020. Det betyr at vi fekk fire gonger så mange søknader i fjor som i 2019, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Godt rusta

På det høgaste var talet på registrerte arbeidssøkjarar tre gonger så høgt som under finanskrisa i 2008. Framleis er talet på arbeidssøkjarar om lag 50.000 over det høgaste punktet under finanskrisa.

For å møte situasjonen med lange saksbehandlingstider oppretta Nav høve til å søkje om forskot på dagpengar, og kapasiteten vart styrkt innan saksbehandling.

Frå august har saksbehandlingstida vore tilnærma normal.

– Det er framleis uvisse knytt til utviklinga på arbeidsmarknaden på grunn av smittesituasjonen, men erfaringane frå koronakrisa så langt gjer at Nav er godt rusta for å møte ulike scenario framover, seier Holte.

(©NPK)