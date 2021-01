Polakkar reagerer på at arbeidsinnvandrarar blir stempla som smittespreiarar

innenriks

Lech Szurgot og Aleksandra Kalinowska i Polsk-Norsk foreining har over lengre tid følt at arbeidsinnvandrarar blir stempla som smittespreiarar i samfunnet, fortel dei til NRK.

– Vi ser mange hatefulle kommentarar på sosiale medium kvar gong eit fly frå Gdansk kjem til Bodø. Vi er kjempebekymra over kommentarane som vi les, seier Kalinowska.

Det er WizzAirs direkteflygingar frå Gdansk til Bodø som utløyser mange negative kommentarar.

– Det kjennest urettferdig at vi får skulda for smitten, seier Szurgot.

Foreininga varsla tidlegare denne veka Bodø-ordførar Ida Pinnerød om det dei meiner er hets i kommentarfelta. Ordføraren tok eit oppgjer med åtferda under ein pressekonferanse tysdag.

– Vi kan ikkje ha det sånn, og det er ikkje greitt. Viruset er grenselaust og omsynslaust. Det kan ramme alle i samfunnet vårt, sa Pinnerød, som understreka at smitten blant arbeidsinnvandrarar har vore oversiktleg, og at det ikkje er grunn til å tru at smitten har vorte teken med ut i samfunnet.

