Raudt vil ha samarbeidsavtale ved regjeringsskifte

innenriks

– Vi skal ikkje vere ei dørmatte, seier partileiar Bjørnar Moxnes til NRK.

«Vår vurdering er at det mest effektive for å sikre en ny politisk retning vil være en avtale med en ny regjering, gitt at avtalen er god nok», heiter det i eit dokument som blir lagt fram onsdag kveld.

– Valet må bli eit politisk retningsskifte. Derfor opnar vi for eit reelt samarbeid med ny regjering for å stengje døra for høgresida, seier Raudt-leiaren.

«Derfor sier vi nå til de andre partiene at det bare er å innstille seg på å sette seg ned ved forhandlingsbordet med Rødt etter valget, slik at vi sikrer et nødvendig politisk retningsskifte», står det vidare i dokumentet.

Moxnes varslar fleire krav til ein samarbeidsavtale – krav han understrekar at er reelle. Han trekkjer fram at forskjellane skal ned, at det skal bli profittfri velferd og at det skal bli slutt på det han kallar ein handlingslamming innan natur-, klima- og næringspolitikk.

Overfor NRK peikar partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeidarpartiet på at partiet hennar og Raudt står langt frå kvarandre.

– Vi samarbeider godt frå sak til sak i Stortinget i mange kommunar, men noko anna er å ha ein formalisert samarbeidsavtale, seier ho.

Senterpartiet-leiar Trygve Slagsvold Vedum har takka nei til ønsket frå kanalen om intervju om strategien til Raudt.