Regjeringa vil forlengje den forhøgde dagpengesatsen til 1. juli

– Smittesituasjonen og koronatiltaka gjer at arbeidsmarknaden sannsynlegvis vil vere vanskeleg for mange ei stund til. For å gjere situasjonen meir handterleg for dei koronaledige meiner vi det er fornuftig å forlengje den mellombelse ordninga med forhøgde dagpengesats, seier vikarierande arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Tysdag vart det kjent at regjeringa vil forlengje permitteringsperioden og retten til dagpengar til 1. juli.

– Etter kvart som vaksinasjonen av befolkninga blir gjennomført, og smitteverntiltak kan reduserast, vil mange av dei som i dag er permitterte eller arbeidsledige komme tilbake i jobb. I mellomtida vil situasjonen vere meir usikker. Med desse forlengingane gir vi både arbeidstakarar og arbeidsgivarar meir føreseielege vilkår i ei vanskeleg tid, seier Asheim.

Satsen for dagpengar er mellombels forhøgd til 80 prosent for inntekter under 3 gonger grunnbeløpet (G), og 62,4 prosent for inntekter mellom 3 og 6 G. Ordninga med forhøgd sats gjeld for alle som har fått innvilga dagpengar sidan 20. mars 2020.