Tenåring ventar framleis på tiltale etter 450 dagar

Ein 18-åring døydde etter å ha vorte knivstukken fleire gonger i overkroppen med ein foldekniv i Haugesund 25. oktober 2019. Knivstikkinga skjedde ute på gata etter at ein krangel oppstod på ein fest.

Ein 16 år gammal gut vart nokre timar seinare arrestert og sikta for drapsforsøk. Guten har heile tida nekta straffskuld etter siktinga.

Forsvararen til guten, advokat Sverre Hetland, seier til Haugesunds Avis at det er heilt uforståeleg at saka enno ikkje er ferdigbehandla frå påtalemakta.

– Slik eg vurderer det, var hovuddelen av etterforskinga inkludert avhøyr av vitne, ferdig frå politiet tidleg i desember 2019. Saksbehandlingstida er eit brot på straffeprosesslova paragraf 249 og den europeiske menneskerettskonvensjonen. Ungdom har i Noreg krav på å få sakene avgjort raskt, seier Hetland.

Forslag til påtalevedtak blir sendt til statsadvokaten om få dagar, seier politiadvokat Cecilie Steen.

Ho meiner den lange saksbehandlingstida ikkje utgjer lovbrot fordi lovparagrafen opnar for at fristen kan overskridast viss etterforsking eller andre særlege omsyn krev det. Politiet viser til at etterforskinga var tidkrevjande fordi det var mange vitne og behov for å kartleggje rollene til dei involverte.

