– Per no er det gjerde som sperrar av området, med behov for bilar som patruljerer og godt kledde vektarar til fots, som sikrar staden, seier Hege-Charlotte Jacobsen, hovudtillitsvalt i Avarn Security Aviation og leiar for Hovedflyplassutvalget for Parat.

Det vil heile tida vere elleve vektarar utplasserte ved skredet.

– Det blir jobba på spreng med å få på plass alt det praktiske. Vektarane vil til dømes få termodressar, slik at dei ikkje frys når dei er på vakt, seier Jacobsen.

