Bergen kommune opprettar eigen koronaetat

Etaten skal ifølgje kommunen vere operativ så lenge det er behov for det, truleg i heile 2021.

– Dette vil redusere belastninga på Etat for helsetenester. Vi forventar òg at skiping av etaten vil bidra til å styrkje koordineringa mellom ulike delar av tenestene, og at det derfor sjeldnare vil vere behov for å etablere kriseleiing, seier byråd for eldre, helse og frivilligheit, Beate Husa (KrF), i ei pressemelding.

Planen er at den nye etaten i første omgang skal overta ansvaret for beredskapslageret, drift av teststasjonar, smittesporing, koronatelefonen, vaksinasjon og drift av luftvegsklinikkar.

Rita Rognså blir etatsdirektør i den mellombelse etaten.

