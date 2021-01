Dansk evolusjonsgenetikar får forskingspris frå Olav Thon

innenriks

Torsdag kunngjorde eigedomsmagnaten Olav Thon kva personar og prosjekt som blir tildelte økonomisk støtte gjennom Olav Thon Stiftelsen i 2021.

Den internasjonale forskingsprisen går til danske Eske Willerslev, som er direktør og professor hos Senter for geogenetikk ved Københavns universitet. Willerslev får 5 millionar norske kroner, skriv stiftinga i ei pressemelding.

– Willerslev er ein evolusjonsgenetikar som har etablert nye forskingsfelt og forvandla forståinga vår av human evolusjon, patogenevolusjon og miljøendringar. Forskinga hans har hatt stor innverknad òg på andre fagfelt, som medisin, økologi, arkeologi og miljøvitskap, heiter det i pressemeldinga.

To nordiske forskingsprosjekt innan medisin får kvar 10 millionar kroner over ein fireårsperiode, medan tre førsteamanuensar får 500.000 kroner kvar for framifrå undervisning.

(©NPK)