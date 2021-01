Den første Moderna-vaksinen i Noreg blir sett på Grünerløkka i Oslo fredag

innenriks

– Ein eldre person som bur heime på Grünerløkka skal få den første Moderna-vaksinen, og så blir den rulla ut, seier Steen til NTB.

Moderna-vaksinen krev fire vekers ventetid mellom første og andre dose, medan Pfizer-vaksinen krev tre.

Kritisk viktig helsepersonell blir vaksinerte torsdag

Frå klokka 14 torsdag vil kritisk viktig helsepersonell i Oslo bli vaksinerte, og det er helsepersonell ved legevakta som først får vaksinen. Deretter held vaksinasjonen fram av personell innan akuttenester, heimesjukepleia og den kommunale covid-19-eininga på Solvang.

– Vi er no ferdige med å vaksinere bebuarar på 39 sjukeheimar og omsorgsbustader, og alle heimebuande over 85 år skal vere vaksinerte med første dose innan veke fem, sa Steen på ein pressekonferanse torsdag.

Kommunen har kapasitet til å gjennomføre 110.000 vaksinasjonar i veka, men det er igjen avhengig av at ein unngår eit nytt smitteutbrot.

– Det høgaste veketalet sidan november i fjor

Steen understrekar samtidig at smittesituasjonen i Oslo framleis er veldig alvorleg og peikar på at det førre veke var totalt 1.117 personar i kommunen som vart registrert smitta.

– Det er det høgaste veketalet sidan november i fjor då vi innførte kraftige koronatiltak, seier helsebyråden.

Steen legg til at sjølv om smittesituasjonen ser ut til å ha stabilisert seg noko dei siste dagane, så viser tala at bekymringa for at auka reiseaktivitet mellom jul og nyttår skulle føre til auka smitte, har vist seg å vere riktig.

– Av dei nye smittetilfella viser 25 prosent seg å komme frå personar som har vore på reise utanom kommunen, og 13 prosent har vorte smitta ved utanlandsreiser, seier Steen.

