FHI tek ut 40.000 vaksinedosar frå lagar

– Grunnen er at vi vurderer risikoen slik at vi kan ha eit mindre beredskapslager, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG

Noreg har valt å setje av vaksinar for å sikre at den siste dosen av koronavaksinen er tilgjengeleg for alle som har fått første dose. Det er gjort i tilfelle det oppstår problem med produksjonen eller distribusjonen.

No har det derimot vist seg at leveransen frå Pfizer har vore stabil. Dermed vil ikkje lenger halvparten av dei 44.000 dosane kvar veke bli haldne igjen.

