Nakstad meiner det er håp om sydenferie til sommaren

På spørsmål frå ein Dagbladet-lesar om det er håp om sydenferie til sommaren, svarer Nakstad:

– Ja, det er håp om det, og eg vil tru at mange av dei eldre aldersgruppene – dei som er pensjonistar og nedover i alder, vil vere vaksinert før sommaren. Det betyr at ein kanskje kan reise rundt i Europa utan å hamne i karantene fordi ein er vaksinert, seier han.

Den assisterande helsedirektøren trur smitteverntiltaka blir meir normale til sommaren enn no, men han trekkjer samtidig fram at det ikkje er sikkert at alle vaksne i Noreg er vaksinerte før sommaren, og at mykje kan skje.

