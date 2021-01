Ny dårleg måling for Ap

innenriks

Det er InFact som har gjennomført målinga for Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-avisa.

– Dette er ei skikkeleg dritmåling. Det tek tid å få tilliten tilbake når han er mista, og vi har ein stor jobb å gjere, seier Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

Det er den tredje målinga under tjuetalet for Ap på under éi veke. Onsdag fekk partiet 19 prosent i ei måling for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå. Førre helg vekte det oppsikt då partiet fekk berre 17,5 prosent på målinga til Nationen og Klassekampen.

Senterpartiet er den store vinnaren i målinga med ein oppslutnad på 20,5 prosent. Dersom det vart resultatet ved valet til hausten, ville stortingsgruppa til partiet dobla seg frå 19 til 39 representantar.

Høgre er framleis det største partiet i landet i målinga med 24,1 prosents oppslutnad, som er omtrent på same nivå som førre stortingsval.

Resultata for alle partia i målinga (endring frå stortingsvalet i 2017 i parentes): H 24,1 (-0,9), Sp 20,5 (+10,2), Ap 18,4 (-9), SV 8,7 (+2,7), Frp 8,6 (-6,6), MDG 5,8 (+2,6), KrF 4,7 (+0,5), Raudt 4 (+1,6), Andre 3,1 (+1,3), V 2,1 (-2,3)

I målinga er 3.245 personar i heile landet spurt om kva parti dei ville stemt på dersom det var stortingsval i morgon. Målinga er teken opp 13. januar, og feilmarginen ligg mellom 0,5 og 1,5 prosent.

(©NPK)