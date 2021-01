Uendra etterspurnad etter lån på tampen av 2020

innenriks

Det viser Noregs Banks utlånsundersøking for fjerde kvartal av 2020.

Kredittpraksisen og lånevilkåra var òg uendra, og framover blir det ikkje venta endringar, ifølgje rapporten frå sentralbanken torsdag.

– Utlånsmarginen på lån med pant i bustad fall noko som følgje av auka finansieringskostnader, heiter det.

– Bankane rapporterer at etterspurnaden etter avdragsfridom gjennom smitteoppblomstringa i haust var mindre enn under den første smittebølgja, særleg for føretak.

Samtidig rapporterer bankane at fjerninga av utvida fleksibilitetskvote i bustadlånsforskrifta i lita grad har avgrensa lånestorleiken, talet på lån eller kor villige bankane er til å gi lån.

(©NPK)