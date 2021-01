120 nye smitta i Oslo siste døgn – 25 færre enn vekesnittet

innenriks

Talet på smitta torsdag er 55 færre enn dagen før, viser nye tal frå Oslo kommune. Same dag førre veke vart det registrert 183 smittetilfelle.

Totalt er det registrert 1.973 nye smittetilfelle dei siste to vekene. I snitt har det vorte registrert 136 nye smitta per dag dei siste to vekene, og talet på torsdag på nye smitta er 16 færre enn dette gjennomsnittet.

Høgast smittetrykk har bydel Stovner, med 591 smitta per 100.000 innbyggjarar. Dernest følgjer Søndre Nordstrand (559), Grorud (418), Alna (403) og Gamle Oslo (381).

Lågast utbreiing har Nordre Aker med 99 smitta per 100.000, Ullern (164) og Vestre Aker (192).

I alt er det registrert 15.877 koronasmitta i Oslo sidan mars.