18 nye smittetilfelle i Drammen

14 av dei smitta var nærkontakt til tidlegare kjende tilfelle. To testa positivt etter at dei kom frå utlandet, og for dei siste to tilfella er smitteveg ukjend.

Det er teikn til at smittetrenden i Drammen er stigande no, heiter det i oppdateringa frå kommunen fredag. Sidan midten av førre veke har talet lege på oppunder 20 smittetilfelle om dagen.

– Tala gir grunn til litt bekymring. Vi ser ikkje noka ny bølgje ut frå desse tala, sjølv om smittekurva går sakte oppover. Samtidig skal det ikkje så mykje til før smittetala stig kraftig igjen, og då risikerer vi ei tredje bølgje, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Åtte tilfelle blir knytte til utbrotet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sjukehus.

Det er funne to tilfelle av smitte blant bebuarar på sjukeheimar.

Til saman er det påvist 197 smittetilfelle dei siste to vekene. Ikkje sidan midten av desember har smittetrykket i kommunen vore så høgt.

