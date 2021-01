Bertheussen verkar uengasjert under domsavseiinga

innenriks

Bertheussen har heile tida hevda si uskuld, men vart ikkje trudd av Oslo tingrett. 55-åringen vart dømd på alle tiltalepunkta, med unntak av tiltalepunktet om at ho utførte handlingane for å vekkje mistanke om at utanforståande stod bak.

Under domsavseiinga stod Bertheussen oppreist og brukte eit svart munnbind. Då straffa vart kjend, stod ho roleg, lente seg på venstre olboge og høyrde på dommaren.

Etter kvart stod ho bøygt framover ved det heva bordet og såg vekselvis mot dommarane og ned på telefonen på bordet framfor seg. Bertheussen har skrive ein god del på telefonen medan dommen blir lesen opp.

Domsavseiinga starta fredag klokka 12 og er venta å vare i rundt tre timar.

