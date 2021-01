Ein person meldt for å ha kryssa grensa ulovleg

innenriks

For å få kontroll over importsmitten er det innført grensekontroll, og fleire grenseovergangar er stengde for innreise. I Innlandet er det grenseovergangane ved Linna, Støa, Riksåsen og Magnormoen som er opne.

Fredag vart ein person meldt etter å ha passert Flermoen grenseovergang i Trysil, som er ein av overgangane det er ulovleg å nytte, opplyser Innlandet politidistrikt.

– Dette ser vi svært alvorleg på. Politiet har ei forventning om at alle bidreg til å redusere smitte slik at vi så snart som mogleg kan opne samfunnet igjen, seier stabssjef Pål Erik Teigen.

Dei som kryssar stengde grenseovergangar ulovleg, risikerer bøter frå 5.000 til 10.000 kroner.

Berre få grupper har lov til å nytte seg av stengde grenseovergangsstader. Dette er reisande som utfører varetransport, reisande med samfunnskritiske funksjonar, samiske næringsdrivande og reisande med særskilde familiære behov.

(©NPK)