Elden: Bertheussen reknar med frifinning

innenriks

– Ho reknar med å bli frifunnen fordi ho ikkje er skuldig, men er førebudd på alt. Også at påtalemakta vil anke ei frifinning, seier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

Fredag klokka 12 vil den tiltalte 55-åringen og nokre få andre vere til stades når dommen skal lesast opp i sal 250 i Tinghuset.

Tidlegare justisminister Tor Mikkel Waras sambuar, Laila Bertheussen, har heile tida nekta straffskuld på alle punkta i tiltalen som omhandlar angrep på verksemda til dei høgaste statsorgana, truslar, skulding om oppdikta straffbar handling og brot på brann- og eksplosjonsvernlova.

Rettssaka starta i Oslo tingrett tysdag 8. september. Aktor Frederik Ranke bad om to års fengsel utan vilkår for Bertheussen dagen før rettssaka vart avslutta 22. oktober i fjor. Bertheussens forsvararar la ned påstand om full frifinning.

– Vi meiner vi har ført bevis ut over alle rimelege tvil for at Bertheussen er skuldig etter tiltalen, seier statsadvokat Frederik Ranke til Dagbladet.

