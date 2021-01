Finnmark krev unntak frå skjenkestopp

innenriks

I eit brev som tysdag vart sendt til fire statsrådar krev dei to råda at regjeringa må opne for at lokale styresmakter kan innføre unntak frå nasjonale tiltak når smittesituasjonen tilseier det.

– Gitt dagens smittesituasjon i Nord-Noreg opplevest ein del av dei nasjonale tiltaka no som svært inngripande, heiter det i eit brev som dei to råda fredag sende til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), næringsminister Iselin Nybø (V), fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringa skal i helga drøfte kva tiltak som skal gjelde frå tysdag. Måndag skal statsminister Erna Solberg (H) kunngjere desse i ei forklaring til Stortinget.

Kritiske til skjenkestopp

Dei to råda er særleg kritiske til den nasjonale skjenkestoppen som regjeringa innførte 4. januar.

– Ein nasjonal skjenkestopp blir ikkje vurdert som eit forholdsmessig tiltak i Finnmark spesielt, eller Nord-Noreg generelt, i den rådande smittesituasjonen. Ei lokal medisinfagleg vurdering ville ikkje ført til eit vedtak om skjenkestopp i dei aller fleste kommunane, heiter det i brevet.

Fleire serveringsstader har måtta stengje dørene, og situasjonen for eit allereie hardt pressa reiseliv er ytterlegare forverra, peikar råda på.

– Vi ser at næringslivet slit, at folk mistar jobbane sine, og at barn og unge ikkje får ordinær undervisning på ungdomsskule og vidaregåande skule eller delta i aktivitetar. Når vi meiner at smittesituasjonen ikkje er slik at dette er nødvendig, er det ansvaret vårt å seie frå. Det at vi klarer å halde hjula i gang der vi kan det, er òg ein viktig del av den nasjonale «dugnaden», heiter det i brevet.

– Lokale styresmakter veit best

I brevet ber dei to råda om at regjeringa «anerkjenner at lokale myndigheter best vurderer de lokale forhold».

– Lokale styresmakter må få tilgang til å innføre unntak frå nasjonale avgjerder etter ei klar medisinfagleg grunngiving, krev dei.

Det gjeld òg moglegheita til å halde ungdoms- og vidaregåande skular på gult nivå. 4. januar, innførte regjeringa raudt nivå i heile landet.

Det same gjeld moglegheita for organisert idrett og aktivitet for barn og ungdom.

– Tiltaket står ikkje i forhold til den lokale smittesituasjonen vår og opplevest urimeleg, heiter det i brevet.

Vest-Finnmark Rådet og Øst-finnmarkrådet er to interkommunale politiske samarbeidsorgan som til saman organiserer 16 av 18 kommunar i Finnmark.

