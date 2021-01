Laila Anita Bertheussen dømd for angrep på demokratiet

innenriks

Dommen fall i Oslo tingrett fredag. Straffa er noko lågare enn påstanden til aktor, som var på to års fengsel. Dommen er einstemmig.

– Det er ei samla vurdering av bevisa i saka som ligg til grunn for konklusjonen til retten, sa tingrettsdommar Yngvild Thue før ho starta med orienteringa om domspremissane.

55 år gamle Bertheussen stod i fjor haust tiltalt for åtte tilfelle av truslar mot sambuar og dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), partifellen og regjeringskollegaen hans, samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, og ektemannen hennar, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Bertheussen har heile tida nekta straffskuld og kritisert PST for einsidig etterforsking. Påtalemakta har likevel argumentert for at det ikkje kan vere tvil om at 55-åringen er den einaste som kan ha hatt motiv, høve og moglegheit til å gjennomføre dei påtalte handlingane.

«Ways of Seeing» sentralt i motivet

Sentralt i saka står det faktum at Bertheussen var svært opprørt over at huset som ho og dåverande justisminister Tor Mikkel Wara bur i på Røa i Oslo, hadde vorte filma, og opptaket vart brukt i teateroppsetjinga «Ways of Seeing» på Black Box hausten 2018. Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter dette at dei mange hendingane mot bustaden i Vækerøveien byrja å skje.

I fleire månader etterforska politiet sakene utan å finne moglege mistenkte. Først etter at Wara og Bertheussens bil vart tend på natt til 10. mars 2019 byrja etterforskarane å fatte mistanke til at det var nokon i familien som vart ramma av truslane, som også stod bak. Fire dagar seinare vart Laila Anita Bertheussen sikta av Politiets tryggingsteneste (PST) og teken inn til avhøyr.

– Tiltalte brukte alle tilgjengelege kanalar for å skape merksemd om «Ways of Seeing». Intensiteten i engasjementet hennar belyser motivet i denne saka, konkluderte Thue.

– Ho var svært opprørt over teaterstykket. Retten legg til grunn at dette var motivet for at ho utførte denne handlinga, ho hadde både motiv og høve, utdjupa tingrettsdommar Anniken Nygaard Ottesen.

Grundig etterforska

Tingrettsdommar Yngvild Thue avviste kategorisk Bertheussens påstand om at saka er einsidig etterforska. Snarare tvert imot meiner retten at saka har vorte usedvanleg grundig etterforska.

– Det finst ingen haldepunkt for at politiet eller Politiets tryggingsteneste har hatt tunnelsyn, sa dommaren.

Bertheussen blir dømd for tre tilfelle av angrep på demokratiet og fleire tilfelle av truslar mot sambuaren Wara og ekteparet Tybring-Gjedde.