Laila Bertheussen anka dommen på staden: – Det er sjokkerande dette her

Dommen mot Bertheussen fall i Oslo tingrett fredag. Ho er mellom anna dømd for angrep på demokratiet. Etter den fleire timar lange domsavseiinga anka 55-åringen på staden.

– Det er sjokkerande dette her. Eg ankar på staden utan tvil, sa Bertheussen.

Allereie i ein pause under opplesinga gav forsvararen hennar, advokat John Christian Elden, uttrykk for at dommen ville bli anka.

– Ho er skuffa over domsresultatet så langt ho er funnen skuldig. Det er mykje som tyder på at det går mot ein ankerunde i denne saka, sa Elden og uttalte at «retten har ikke funnet fellende enkeltbevis mot henne».

– Retten har lagt vekt på at det ikkje er noko fellande og avgjerande bevis i saka. Dei baserer seg på ei såkalla samla bevisvurdering og ser bort frå alibi og at det er tidspunkt Bertheussen ikkje kan ha utført handlingane på, sa han.

Bertheussen er dømd for åtte tilfelle av truslar mot sambuaren sin og dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), partifellen og regjeringskollegaen hans samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennar, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Ho er òg dømd for å tenne på søppeldunken på gardsplassen utanfor bustaden ho deler med Wara og for forsøk på å tenne på bilen til paret. Ho vart frifunnen på tiltaleposten om å vekkje mistanke om at det er gjort ei straffbar handling, utan at ho er det.