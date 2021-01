No kjem vaksinepassa

innenriks

– Dette er ei viktig sak for fri ferdsel i EU, seier ein talsperson for EU-kommisjonen til NTB.

Talspersonen opplyser at EU-kommisjonen no er i «aktiv diskusjon» med medlemslanda om eit felles system for vaksinesertifikat.

Det er òg venta at saka vil bli eit tema på EUs videotoppmøte neste veke.

Håpet har mellom anna vore at dei såkalla vaksinepassa skal gjere det mogleg for vaksinerte å sleppe karantene når dei kryssar grensene.

I tillegg kan passa opne eit rom for store konsertar, festivalar og andre arrangement med mange deltakarar.

Uavklart i Noreg

Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet følgjer no nøye med på diskusjonane, som er i gang både i EU og i Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Men om det kan bli aktuelt i Noreg med eigne reglar for dei som er vaksinerte mot covid-19, er ikkje avklart.

– Det er ikkje teke stilling til om framlegging av dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon kan gi fordelar ved innreise eller deltaking ved arrangement, seier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H).

Ho understrekar at det blir opp til kvart enkelt land å avgjere korleis eventuelle vaksinepass kan brukast.

Ventar diskusjon i Noreg

NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom seier vaksinepass er eit spørsmål som mange bedrifter er opptekne av – spesielt dei som opererer internasjonalt eller har mange utanlandske arbeidarar.

– For vår del er det viktig at ei slik ordning tek utgangspunkt i ei smittefagleg vurdering. Om det er trygt, bør styresmaktene absolutt vurdere å etablere ei slik ordning, seier Melsom.

Stein Lier-Hansen, administrerande direktør i Norsk Industri, trur ei differensiering vil tvinge seg fram.

Han tek atterhald om at Norsk Industri ikkje har diskutert spørsmålet inngåande.

– Men det verkar heilt logisk at dei som er vaksinerte, blir behandla ulikt frå dei som ikkje er det.

Veksande krav

Ifølgje nettavisa Euractiv var det Kypros som var først ute med å ta til orde for vaksinepass i EU.

Statsministeren i Hellas, Kyriakos Mitsotakis, følgde opp i eit brev til EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen denne veka. Der tok han til orde for eit felles system for sertifikat i EU som gjer det mogleg for vaksinerte å krysse grensene fritt.

Av andre EU-land har både Danmark og Polen varsla at dei vil byrje å utskrive vaksinepass.

Samtidig vil vaksinerte få ei rekkje fordelar i Polen, mellom dei unntak frå reglane om sosialt samvær og unntak frå karantene etter kontakt med smitta.

Andre land, som Frankrike, har derimot vore meir avvisande.

Arbeidarpartiet åtvarar

Også i Noreg er meiningane delte.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol peikar på at sjølv om vaksinen vernar mot alvorleg sjukdom, så manglar vi kunnskap om kva effekt vaksinen har på smittespreiinga.

– Vi veit òg at det har komme falsk dokumentasjon på negativ test ved innreise, så her må ein ikkje ta nokon sjansar, seier Kjerkol, som meiner regjeringa no må halde på «stålkontroll» importsmitten.

Onsdag var det registrert 33.611 vaksinerte med første dose i Noreg.

Alle vaksinerte kan hente ut vaksinekort på både norsk og engelsk på Helsenoreg.no.

