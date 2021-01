Opposisjonen krev orsaking frå Solberg – ho vil ikkje kommentere Bertheussen-dommen

innenriks

Opposisjonen har kravd ei orsaking frå statsminister Erna Solberg (H) for utsegner ho kom med mot Black Box-teateret før Bertheussen vart arrestert og sikta i saka for snart to år sidan.

Men fredag ettermiddag seier SMK at det ikkje er naturleg for statsministeren å kommentere dommen, sidan han ikkje er rettskraftig.

– I 2019 sa statsministeren at det ikkje var riktig for henne å spekulere på kven som stod bak hendingane rundt huset til Tor Mikkel Wara. Ho viste òg til at politikarar må tole å stå i fokus og få kjeft, men at det opplevast som verre når familiane våre og staden vi bur, blir trekte inn. Det kan bidra til at det blir tøffare å vere politikarar, seier statssekretær Rune Alstadsæter (H).

– Desse formuleringane krev inga orsaking, seier Alstadsæter vidare.

Teaterkritikk

Saka byrja etter at teateroppsetjinga «Ways of Seeing» hausten 2018 viste opptak av huset til Bertheussen og dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Bertheussen gjekk ut offentleg med kritikk mot bruken til teateret av opptaka. Det var i denne tidsperioden at det over tid oppstod ei rekkje hendingar av hærverk mot bustaden til Wara-paret. Ho meinte sjølv at hendingane hadde tilknyting til Black Box-teateret.

Kort tid før Bertheussen i mars 2019 vart sikta i saka, kritiserte Erna Solberg (H) Black Box-teateret.

– Dei som har laga stykket, må tenkje over at dei òg bidreg til å setje eit søkjelys på politikarar og omgivnadene deira som bidreg til at det er tøffare å vere politikar, sa statsministeren den gong.

Fredag vart Bertheussen dømd for sjølv å ha stått bak hendingane utanfor bustaden. Ho har heile tida nekta skuld i saka, og ho anka dommen på staden.

– Burde seie unnskyld

Mange har kritisert fråsegna frå Solberg, og Arbeidarpartiet meinte at ei slik fråsegn frå ein statsminister la eit utilbørleg press på ytringsfridommen til kunstnarar. Dei etterlyser no ei orsaking frå statsministeren.

– Ho burde seie unnskyld til dei folka som har hatt så mykje vondt på grunn av desse fråsegnene. Dei har opplevd hets og knebling. Statsministeren gjekk altfor langt, seier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen til TV 2.

Også SV meiner det er på høg tid med ei orsaking, og dei meiner at statsministeren aldri eingong burde ha kommentert teaterstykket.

– No er det tydeleg for oss alle kor mykje på bærtur statsministeren var då ho kritiserte teaterstykket «Ways og Seeing». Det har alltid vore feil at ho blanda seg inn i det frie ordet på den måten, og no er det på tide at statsministeren kryp til korset og beklagar, seier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård til Dagsavisen.

– Ville vore uhøyrt

Statsministeren får likevel støtte frå Bertheussens forsvarar, advokat John Christian Elden. Han meiner at det ville vore «uhøyrt og i strid med menneskerettane» dersom ein statsminister tok stilling til ei sak før ho er ført heile vegen gjennom rettssystemet.

– Når det er teke ut ein tiltale, må retten – og ikkje politikarar – uttale. Det er derfor ikkje berre klokt, men også nødvendig at ho ikkje følgjer opp det rare kravet til enkelte opposisjonspolitikarar, seier Elden til TV 2.

Tidlegare Venstre-leiar Trine Skei Grande, som var kulturminister då saka starta, seier at ein statsminister skal få lov til å seie kva ho meiner. Grande peikar likevel på at ho sjølv ikkje ville komme med ei fråsegn lik den Solberg kom med.

– Sjølv om også ein statsminister kan seie om ho synest ei bok er god eller dårleg, så har ho ein større volumknapp. Derfor kan ho ikkje alltid seie akkurat det same som alle andre. Eg ville nok ikkje sagt dette sjølv, seier Grande til Dagsavisen.

