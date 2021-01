Pfizer reduserer vaksineleveransane til Noreg

innenriks

Det er Pfizer som leverer vaksinen Noreg har byrja å vaksinere befolkninga med.

– For Noreg betyr dette i første omgang at vi får 7.800 færre dosar i veke tre enn det Pfizer tidlegare hadde meldt om, seier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

Reduksjonen kjem av ei oppgradering av produksjonskapasiteten hos Pfizer.

Noreg var førespegla 43.875 vaksinedosar frå Pfizer neste veke, men ser no ut til å få 36.075 dosar.

– Vi har enno ikkje sendt ut det vi har behalde i beredskap for slike tilfelle, og har no moglegheit til å dekkje opp denne reduksjonen i leveransar frå det beredskapslageret vi har i Noreg, seier Bukholm.

– Det lageret vi no har, kan kompensere for ein reduksjon i dei planlagde leveransane i nokre veker framover viss det er behov for dette.

Årsaka til reduksjonen til legemiddelgiganten er ei oppgradering av produksjonskapasiteten. Når oppgraderinga er gjennomført, vil selskapet kunne auke produksjonen av vaksinane frå dagens 1,3 milliardar til 2 milliardar dosar per veke, ifølgje FHI.

Den mellombelse reduksjonen vil påverke alle europeiske land, og det er førebels ikkje klart når Pfizer vil nå maksimal produksjonskapasitet igjen.