Regjeringa skjerpar politiattestreglar for privat trening retta mot barn

Dermed er det ikkje lenger berre trenarar i den organiserte idretten som får krav om politiattest utan merknader, skriv VG. Avisa har dei siste månadene skrive fleire saker om seksuelle overgrep i idretten, og det har vorte avdekt svake sider i ordningar rundt politiattestar.

Innhenting av politiattestar for personar med ansvar for barn går no frå å vere ei moglegheit til å bli ei plikt. Dette gjeld til dømes private rideskular eller tennisskular.

– Vi veit at vaksne får ei spesiell rolle eller posisjon overfor barn i idretten, som gjer at dei enkelt kan utnytte dei. Då er det så viktig at vi førebyggjer det, slik at barna er trygge, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Ropstad varslar ytterlegare innstrammingar i politiattestordninga, men endringane må ut på høyring først.

– Vi ser at det er behov for å gjere meir og vil følgje opp mange av innspela i den høyringsrunden som allereie har vore. VG har òg avdekt hol i lovverket som gjer at vi ser at vi må ta grep, seier statsråden.

