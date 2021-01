Regjeringas anbodskrav kan stenge Wizz Air ute frå å delta

innenriks

Regjeringa vektlegg, i tillegg til pris, fleire andre krav for å delta i konkurransen om norske ruter, skriv FriFagbevegelse.

Det blir òg stilt krav om at flyselskapa sørgjer for at grunnleggjande fagforeiningsrettar og retten til kollektive forhandlingar, etter ILO-konvensjonen, blir teken vare på i eiga verksemd og hos eventuelle underleverandørar.

Det blir òg stilt krav om at det skal vere mogleg å kjøpe såkalla gjennomgåande billettar, noko som per i dag ikkje er mogleg med Wizz Air, skriv nettstaden.

– Sikrar eit godt tilbod

Det var i ei pressemelding onsdag at Samferdselsdepartementet opplyste at dei har kunngjort ein konkurranse om drift av kvar enkelt av dei til saman 18 flyrutene som per januar 2021 inngår i det mellombelse minimumstilbodet.

– Regjeringa er oppteken av å sikre eit godt flytilbod over heile landet. Smittesituasjonen gjer at det framleis er behov for statleg støtte for å sikre transportbehovet i samfunnet. Gjennom utlysinga av konkurranse om drift av rutene i minimumstilbodet sikrar regjeringa eit godt tilbod til flypassasjerane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Konkurranse om 18 rutar

Desse 18 rutene inngår i konkurransen:

* Ruter som blir ønskt operert med fly med minst 110 sete: Kristiansand-Oslo, Haugesund-Oslo, Molde-Oslo, Kristiansund-Oslo, Bardufoss-Oslo, Alta-Oslo, Kirkenes-Oslo, Tromsø-Oslo, Trondheim-Bodø-Tromsø.

* Ruter som er ønskt opererte med Dash 8: Oslo-Florø, Bergen-Florø, Oslo-Ørsta/Volda, Stokmarknes-Bodø, Stokmarknes-Tromsø, Tromsø-Vadsø, Tromsø-Hammerfest, Tromsø-Alta, Tromsø-Kirkenes.

Alle flyselskap i EU og EØS kan vere med i konkurransen. Tidlegare har SAS, Widerøe og Norwegian hatt kontraktane.

Samferdselsdepartementet tek sikte på å tildele kontraktane i første halvdel av februar.

