Analysen omhandlar kvalteljingane som vart gjennomførte frå 2014 til 2018, opplyser Havforskingsinstituttet. Også områda rundt Svalbard, aust for Grønland og nord for Færøyane er inkluderte.

– Vi ser at talet på dyr har vore relativt stabilt for alle kvalartane over ein lang periode, seier forskar Nils Øien.

– Det er sjølvsagt ein del uvisse i utrekningane, så derfor legg vi òg inn eit usikkerheitsestimat, seier forskaren.

