Strengare tiltak i vente for reisande frå Sør-Afrika

Alle som har opphalde seg i Sør-Afrika dei siste 14 dagane, bør frå no av behandlast på lik linje med reisande frå Storbritannia når det gjeld testing og karantene, heiter det i ei ny tilråding til Helse- og omsorgsdepartementet.

Det betyr at desse reisande må ta to koronatestar, ein ved framkomst eller innan 24 timar, og ein ny test etter tidlegast sju dagar. I tillegg må alle sitje i karantene i ti dagar.

Tiltaket blir foreslått for å redusere spreiinga av virusmutasjonane frå Storbritannia og Sør-Afrika. Den førstnemnde har spreidd seg lynraskt i mellom anna Danmark og Irland. Ifølgje Helsedirektoratet meiner danske styresmakter at den britiske virusvarianten vil bli dominerande i midten av februar.

Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen er høg for import av begge virusvariantane, og at konsekvensane av dette vil vere moderate til store.

Fram til torsdag er det oppdaga 23 tilfelle av den britiske virusvarianten og eitt tilfelle av den sørafrikanske i Noreg.

Førebels er det ikkje grunnlag for å skjerpe innreisereglane for andre land, heiter det i tilrådinga.

