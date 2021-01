Studentsamskipnadene får 10 millionar til sosiale tiltak for studentar

innenriks

– Vi legg bak oss eit år med avstand, karantene for nokre og einsemd for mange. Det har naturleg nok gjort det krevjande å vere student både fagleg og sosialt. Mange har fått på plass gode tiltak som digitale kollokviegrupper, eigne appar der studentar kan møtast og digitale fredagskvissar. No får studentsamskipnadene ekstra pengar til å setje i gang fleire hyggjelege, sosiale aktivitetar i trygge rammer for endå fleire, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Pengane skal brukast til konkrete, sosiale aktivitetar eller til å koordinere arbeidet med å nå ut til studentane. Dette kan til dømes vere studentmentorar eller -koordinatorar, trivselsfond eller konkrete prosjekt i regi av det frivillige arbeidet blant studentar.

Kvar av studentsamskipnadene i landet inkludert ANSA (studentsamskipnaden for utanlandsstudentar) får ein grunnsum på 50.000 kroner. Resten av pengane blir fordelt etter medlemstal.

