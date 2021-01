To koronarelaterte dødsfall i Moss

innenriks

Bebuarane budde på Rosnes omsorgsbustader, opplyser kommunen, ifølgje Moss Avis.

– Ved årsskiftet vart Rosnes omsorgsbustader ramma av eit utbrot av koronasmitte der sju bebuarar var blant dei smitta. To av bebuarane ved omsorgsbustaden døydde førre veke av covid-19, skriv kommunen i ei pressemelding.

Det skal ikkje vere ytterlegare smittespreiing ved omsorgsbustadene no.

Siste døgn er det er påvist tolv nye smittetilfelle blant personar som bur eller oppheld seg i Moss. Tre av dei smitta er under 18 år. Smittekjelda er kjende nærkontaktar for ti av dei, men for to er smittekjelda førebels ukjent.

(©NPK)