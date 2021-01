Ap-fylkesleiarar usamde om strategi overfor Sp

innenriks

Det viser ei rundspørjing som Klassekampen har gjort.

Aps Tore O. Sandvik, fylkesordførar i Trøndelag, gjekk førre veke inn for at partiet – ved mangel på eit fleirtal saman med SV og Sp og dermed behov for støtte frå Raudt eller MDG – skal droppe samarbeid med SV og danne ei mindretalsregjering med Sp.

Der har fylkesleiar Frode Jacobsen i Oslo Ap ei anna oppfatning.

– Eg ser først og fremst på Sp som ein konkurrent. Vi er nøydde til å få fram kvifor eit sterkt Ap er viktig for å få fram den rette politikken, at det er originalen som er viktig for vanlege folk, seier Jacobsen.

Jacobsens konfrontasjonslinje blir ikkje støtta av fylkesleiarane i Nordland, Østfold, Innlandet eller Finnmark, ifølgje Klassekampen. Og ingen av dei støttar Sandviks ønske om få avklart eit regjeringssamarbeid med Sp.

