Brunare, men betre vatn i norske innsjøar

innenriks

25 år etter førre landsomfattande innsjøundersøking i 1995 har forskarar gjort opp ny status for korleis det står til med dei mange innsjøane i landet.

Etter at ei grundig undersøking vart gjennomført i 2019, er no resultata klare. Det kanskje viktigaste funnet er at vatnet er mindre surt, har mindre nitrat og er generelt mindre forureina av tungmetall enn det som var situasjonen for 25 år sidan.

At luftforureininga er kraftig redusert kan vi truleg takke internasjonale avtalar om reduserte svovelutslepp til atmosfæren for.

– Sur nedbør har gått kraftig tilbake og er no nede på nivå vi hadde rundt 1920-talet. Utslepp av giftige tungmetall som bly og kadmium til miljøet er reduserte. Det er gledeleg at vi no ser at dette slår ut for helsetilstanden av innsjøar over heile Noreg, seier Øyvind Garmo i Norsk institutt for vassforsking (Niva) i ei pressemelding.

Sjølv om det kanskje høyrest rart ut at vatnet i innsjøane har vorte reinare, men samtidig brunare, så heng dette faktisk saman med at lufta har vorte reinare. Ei årsak til den auka farginga av vatn, kjem nemleg av reduksjonen i sur nedbør.

– Mindre sur nedbør har gjort sitt til at meir oppløyst organisk materiale, det vi kallar humus, har hamna i vatnet i desse områda. Dette fører til at vatnet blir brunare, seier NIVA-forskar Heleen de Wit.

Sjølv om mykje er bra, påpeikar NIVA-forskarane at store område i Sør-Noreg framleis er sterkt påverka av forsuring. Dette gjeld mellom anna på Sørlandet som ligg nær store utsleppskjelder, og har ein berggrunn som forvitrar sakte og gir låg tolegrense for forsuring.

(©NPK)