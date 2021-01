Dårleg vêr stansa leitinga etter sakna i skredområdet i Gjerdrum

innenriks

Nesten tre veker etter skredet i Ask går det framleis mindre ras og avskalingar i skredområdet. Måndag skulle leitemannskap frå brannvesenet med støtte frå politiet og Sivilforsvaret ned i skredgropa og starte det mødesame arbeidet med å finne dei tre siste som framleis er sakna.

Men arbeidet skulle vise seg å bli vanskelegare enn ein først trudde.

– Vêrgudane har ikkje vore med oss. Tåka er ei stor utfordring, og vi får ikkje brukt dronar til overvaking for å sørgje for tryggleiken. Telen i bakken har òg gitt oss problem, sa innsatsleiar Mari Stoltenberg i Aust politidistrikt då ho møtte pressa på staden måndag ettermiddag.

Den første dronen som om skulle halde oversikt over gropa, gjekk i bakken på grunn av ising. Det ømfintlege tekniske utstyret kunne likevel brukast ved at dronane vart plasserte ute i terrenget slik at kameraa kunne brukast i søkjearbeidet.

– Vi jobbar med høg merksemd på tryggleik, sidan vi no ikkje er inne i ein livreddande fase. Vi skal ikkje ha nokon skadde mannskapar, sa innsatsleiar Morten Thoresen i brannvesenet.

Markerte søk

Søket skal gjennomførast på stader som vart markerte av hundar, men ikkje undersøkte då innsatsen gjekk ut på å redde liv. For å hindre at frosten skulle setje seg for djupt på dei avmerkte områda vart det lagt isolasjonsmatter over slik at leitemannskapa kunne gå tilbake når søket etter omkomne vart aktuelt.

– Jobben no blir gjord for hand med spadar og hakker, seier Thoresen som forklaring på bruken av isolasjonsmattene. Det er mannskap frå brannvesenet som går ned i gropa der raset har gått. I tillegg til gravereiskapar er dei tungt utstyrte med sikringsutstyr, mellom anna flytevestar dersom kvikkleira på nytt skulle byrje å røre på seg.

– Det vil vere ei kontinuerleg vurdering korleis vi leitar, men det er slik vi leitar førebels, seier innsatsleiar Mari Stoltenberg i politiet.

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ikkje frosten noko avgjerande bidrag til å stabilisere leirmassane. Han stikk ikkje djupt nok. Det går framleis små ras, avskalingar, rundt den bratte kanten, som er godt over 20 meter høg fleire stader. Førre veke gjekk det òg eit mindre skred. Området er framleis i høgaste grad eit aktivt skredområde, og over 810 menneske er framleis evakuerte frå bustadene sine. Når dei kan rekne med å flytte tilbake, er heilt uvisst.

Tre sakna

Sju personar er funne omkomme i skredet, medan tre framleis er sakna. Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) er ikkje funne etter at leilegheita deira i Nystulia 36 vart teken i skredet. Rasa Lasinskiene (49) var ute og lufta hunden og snakka med mannen då sambandet plutseleg vart brote idet skredet gjekk.

– Det er eit nitid arbeid dette her, og det kan ta lang tid, men vi har håp om å gjere funn. Vi har stor forståing for at dei etterlatne treng svar, og det er derfor vi er her, seier Stoltenberg vidare.

Brukar gravemaskiner

Det er bygd ein anleggsveg ned i skredgropa, der det måndag morgon var køyrd inn to gravemaskiner og enkelte køyretøy frå politiet og nødetatane. I tillegg er Sivilforsvaret på plass.

NVE kom rett etter klokka 9 for å hjelpe til i søket ved mellom anna å overvake og sikre skredkanten.

– Vi har stor forståing for at dei etterlatne har behov for svar. Vi hjelper til med det vi kan, for å støtte politiet i søkjearbeidet. Det er frakta inn to gravemaskiner, den eine med ekstra lang rekkjevidd, for å kunne leggje best mogleg til rette for det vidare arbeidet til politiet, seier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Hentar ut eigedelar

Dei neste to vekene skal brannfolk hente ut nødvendige eigedelar for dei skredramma. Det dreier seg om 150 bustader.

– I denne første runden er det nødvendige eigedelar, som til dømes briller, PC-ar, nettbrett, bankkort, lommebok, kodebrikker, skulesaker eller viktige arbeidsklede. Det blir lagt vekt på ting som dei skredramma saknar og treng i kvardagen. Forhåpentleg blir det òg mogleg å hente ut mange titals bilar, seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

(©NPK)