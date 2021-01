Erna Solberg åtvarar opposisjonen mot å påskjønne passivitet

innenriks

Måndag ettermiddag sat Ap, Frp, Sp og SV i møte for å diskutere krav om å forsterke dei økonomiske krisetiltaka til regjeringa. Ei ytterlegare forlenging av permisjonsreglane og kompensasjonsordninga for kriseramma bedrifter er blant forslaga som ligg på bordet i samtalane.

No åtvarar Solberg opposisjonen mot å trekkje det for langt.

– Det er farleg å planleggje for langt framover med tiltak som honorerer at du er passiv, framfor tiltak som honorerer at du er aktiv, seier ho.

Solberg trur dei gjeldande ordningane vil vere nødvendige til rundt påske. Men etter påske kan situasjonen bli annleis.

– Vi kan komme i ein situasjon der det å skape vekst i norsk økonomi, skape arbeidsplassar, er mykje viktigare enn å kompensere for at du har låg aktivitet, seier statsministeren til NTB.

Solberg tek òg til motmæle mot kravet frå venstresida om igjen å innføre feriepengar for permitterte.

– Eg kan skjønne at folk synest det er urimeleg. Men Noreg står framfor ei tid der vi er nøydde til å sjå på kva velferdsordningar som er dei viktigaste, og kva for nokre av dei som ikkje er så høgt prioriterte. Det gjorde vi i 2015, seier Solberg.

(©NPK)